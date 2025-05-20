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الامارات | نابولي وإنتر.. جولة حسم اللقب الجمعة

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | نابولي وإنتر.. جولة حسم اللقب الجمعة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض كل من نابولي وإنتر مباراته في الجولة الـ38 الأخيرة من لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري أمس.

ويستضيف نابولي، المتصدر برصيد 79 نقطة، كالياري الـ14، في حين يحل إنتر الثاني بفارق نقطة واحدة، ضيفاً على كومو الـ10 في توقيت واحد (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات).

وسيستعيد نابولي اللقب في حال فوزه على كالياري، وبالتالي يظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة إنتر بطل الموسم الماضي، المتأهل للمباراة النهائية لمسابقة ، ضد باريس سان جرمان الفرنسي، في 31 مايو الجاري، بمدينة ميونيخ الألمانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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