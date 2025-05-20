الامارات | نابولي وإنتر.. جولة حسم اللقب الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض كل من نابولي وإنتر مباراته في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري أمس.

ويستضيف نابولي، المتصدر برصيد 79 نقطة، كالياري الـ14، في حين يحل إنتر الثاني بفارق نقطة واحدة، ضيفاً على كومو الـ10 في توقيت واحد (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات).

وسيستعيد نابولي اللقب في حال فوزه على كالياري، وبالتالي يظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة إنتر بطل الموسم الماضي، المتأهل للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ضد باريس سان جرمان الفرنسي، في 31 مايو الجاري، بمدينة ميونيخ الألمانية.