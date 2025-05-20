شكرا لقرائتكم خبر عن «ميستحقش يكون رقم 3».. عمرو أنور يفتح النار على لاعب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، النار على مصطفى مخلوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن الفريق الأحمر كان في حاجة للتعاقد مع محمد أحمد سيحا، حارس مرمى حرس الحدود، لتدعيم مركز حراسة المرمى وزيادة عنصر التنافس بين اللاعبين.

وقال أنور خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر: «الأهلي كان محتاج يضم محمد أحمد سيحا، لأنه يمتلك إمكانيات جيدة، وكان هيمثل إضافة قوية لمركز الحراسة داخل الفريق».

وتابع:«من وجهة نظري، مصطفى مخلوف لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مشاركته في مباريات كأس الرابطة، وأداؤه لم يقنعني بأنه قادر على أن يكون الحارس الثالث في الأهلي».

واختتم:«أرى أن الأهلي سيكون في حاجة مستقبلًا للتعاقد مع حارس مرمى جديد، لخلق منافسة أقوى بين الثلاثي الموجود حاليًا، وهو أمر مهم لاستقرار هذا المركز الحساس».