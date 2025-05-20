شكرا لقرائتكم خبر عن «منعرفوش».. تصريح صادم من نجم الأهلي السابق عن ريفيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، إن الحكم على المدرب الجديد المحتمل للنادي، خوسيه ريفير، أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن التقييم الحقيقي لأي مدرب لا يكون إلا بعد رؤية عمله ونتائجه على أرض الملعب.

وأضاف أنور خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر: «لسه منعرفش ريفير، ومش هنقدر نحكم عليه غير لما نشوف شغله ونتائجه، لأن الفترة اللي فاتت شفنا مدربين اقتنع بهم البعض، وآخرين لم يتركوا نفس الانطباع، لكن في منهم نجح في تحقيق المعادلة الصعبة وهي الفوز مع تقديم أداء قوي».

وأوضح:«الأهلي حاليًا في مرحلة الاعتماد على مدرب أجنبي، وده طبيعي، لكن أنا شخصيًا شايف إنه ما فيش مانع من استمرار عماد النحاس في منصبه، طالما أن النتائج إيجابية وتسير في الطريق الصحيح».

وتطرق أنور للحديث عن الانتقادات التي تعرض لها النحاس بعد الفوز على سيراميكا، قائلًا:«رغم الفوز في اللحظات الأخيرة أمام سيراميكا، الناس اتكلمت عن الأداء، ولو كان المدير الفني أجنبي، مكنش حد هيتكلم، لكن علشان المدرب مصري، النقد كان موجود بقوة».

وأكد أنور أن:«أفضل فترة قدم فيها الأهلي أداء قوي كانت خلال قيادة حسام البدري للفريق، وهي فترة لا يمكن تجاهلها من حيث التنظيم والانضباط والنتائج».

واختتم تصريحاته قائلًا:«لا أتمنى أن يقود المدرب الجديد مباراة فاركو، لأنه غير ملم بكافة تفاصيل الفريق وقدرات اللاعبين، والمباراة حاسمة وصعبة، وبالتالي الأفضل أن يتم تأجيل ظهوره لما بعد حسم اللقب».