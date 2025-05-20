شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس مصنوع».. تعليق مفاجئ من أحمد نادر السيد عن محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، وباوك سالونيكي اليوناني، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو حارس مصنوع وليس موهوب.

وقال أحمد نادر السيد في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أرى أن أحمد الشناوي حارس موهوب وأيضًا محمد عواد ومحمد صبحي ومصطفي شوبير».

وأضاف: «لكن محمد الشناوي معروف إنه حارس مصنوع وليس موهوب ولكن هو حارس كبير».

وتابع: «أحمد الشناوي أول لما بدأ في المصري كان موهوب وصبحي أيضًا ومحمد عواد عندما كان يلعب في نادي الإسماعيلي، وأوفا، لكن محمد الشناوي أول لما لعب لم يكن مثل الوقت الحالي، ولم يكن في مستوى جيد في البداية قبل أن يخرج إعارة ويعود ويقدم مستوىات جيدة».

وشدد: «الموهبة وحدها لا تكفي ولا بد من الاجتهاد والعمل بجد، ومحمد الشناوي من كثرة العمل على نفسه والجهد اللي بذله أصبح حارس كبير جدًا».

وعن رأيه في عصام الحضري قال: «الحضري مصنوع وموهوب واشتغل على نفسه كتير».