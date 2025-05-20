شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بيانًا رسميًا بشأن الاستقالة التي تقدم بها كامل أبوعلى، رئيس النادي.

وجاء نص البيان كالتالي:«بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، اجتمع مجلس إدارة النادي المصري بالسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وذلك للنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها كامل أبوعلى، لأسباب صحية».

وأضاف البيان: «وخلال الاجتماع، أبدى اللواء محب حبشي وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان يتابع الاجتماع أولًا بأول تفهمهما الكامل لوجهة نظر المجلس بضرورة التروي وافساح الوقت للمجلس للتشاور مع كامل أبوعلى، لإثنائه عن الاستقالة لحين عودة سيادته من خارج البلاد».

وأتم البيان: «كما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد كذلك على استمرار الدعم المقدم للنادي المصري وجماهيره العظيمة خلال الفترة المقبلة والتي سيواصل خلالها المجلس مساعيه مع المخلصين من أبناء بورسعيد من كافة الجهات المعنية والسياسية والشعبية لإثناء كامل أبوعلى، عن قراره بالاستقالة ارساء لحالة الاستقرار التي يعيشها النادي المصري على كافة المستويات والأصعدة».