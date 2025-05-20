شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ألفاظ بذيئة.. مؤمن سليمان يخرج عن صمته برسائل نارية ويلمح برحيله عن الشرطة العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، رسائل نارية بسبب تصريحات نجم عبود، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العراقي.

كان نجم عبود، قال في تصريحات تليفزيونية إن مؤمن سليمان، تعرض للطرد في مباراة الشرطة وديالي في الدوري العراقي، وبسبب توجيهه ألفاظ بذيئة إلى حكم المباراة .

ونشر مؤمن سليمان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لتصريحات لـ نجم عبود، نائب رئيس لجنة الحكام، معلقًا: «هل من المعقول أن أدافع عن نفسي كل يوم أمام كم المهاترات والكذب أو اتجاهل وكأني أقر بما فيه».

وأضاف: «الأخوة الأعزاء المحبين والكارهين أنا مجرد مدرب كره قدم أخطيء وأصيب في عملي اتقبل النقد في عملي بصدر رحب ولكن أنا لم ولن أتجاوز على أحد من أصغر شخص في المنظومه إلى الأعلى شأنا لا من قبل ولا إن شاء الله لنهايه مسيرتي».



وتابع: «لم أترك مكان عملت فيه إلا وأبوابه مفتوحة لي دائما بالترحاب لم اترك الحمد لله إلا بصمة حسنة حتي وإن لم يحالفني التوفيق فيه، أعلم جيدا أن كل شئ زائل الشهرة الانجازات والعمر نفسه وتبقى السمعة الطيبه التي يفتخر بها أبنائي».

وأتم: «أخيرًا لن أكون ضيفا ثقيلا أبدًا في أي مكان أفضل أن يقال ليته بقي معنا قليلا».