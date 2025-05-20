شكرا لقرائتكم خبر عن «تليق يا مو».. كيف تفاعلت جماهير ليفربول مع قرار سلوت تجاه صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاعلت جماهير ليفربول مع قرار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفريق أمام نظيره برايتون في منافسات الدوري الممتاز.

وتعرض ليفربول للخسارة أمام برايتون بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري مساء أمس الأثنين، ولم تشهد تسجيل صلاح لأي أهداف أو صناعته.

وجاء قرار ارتداء صلاح، لشارة الكابتن بناءً على رغبة سلوت في تكريم اللاعب في مباراته رقم 300 بقميص نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورقم 400 في كافة البطولات.

وتفاعل جمهور ليفربول مع تصرف سلوت، بتعليقات إيجابيه دعمًا لمو صلاح هداف الدوري الإنجليزي.

وترصد «المصري توك» أبرز ردود أفعال جماهير ليفربول على قرار سلوت.

‫علق مشجعًا لليفربول قائلًا:«إنجز المهمة يا بطل»، بينما أضاف آخر«قائدنا المستقبلي».

وتابع مشجعًا آخر للريدز:«الشارة تليق يا مو»، بينما أكد آخر:«هل تتمكن موسي من قيادة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي؟‬».

واكمل آخر:«أفضل قائد على الإطلاق»، واختتم آخر:«قائدنا العظيم نتمني لك الأفضل دائما».