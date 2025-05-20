شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الأهلي في كأس العالم للأندية.. إبراهيم المنيسي يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، عن مفاجأة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قبل مباراة فاركو في بطولة الدوري، وخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو نشره عبر موقع «يوتيوب»: «علمت أن الجهاز الفني للأهلي سوف سوف يخوض مباراة ودية يوم الجمعة. استعدادًا لمواجهة فاركو».



وأضاف: «المباراة ستكون مهمة جدًا لتجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مثل على معلول وكريم نيدفيد وحسين الشحات».

وتابع: «أهم لاعب يمثل مفاجأة سارة للجهاز الفني للأهلي هو كريم فؤاد، حيث سيشارك اللاعب في المباراة بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي».

وواصل: «كريم فؤاد، يتدرب بشكل جيد في الفترة الماضية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات»