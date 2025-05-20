شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أحمد فتحى يسجل أغلى أهدافه بقميص الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 20 مايو 2009، قاد أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى السابق، المارد الأحمر لفوز مثير على طلائع الجيش 3-1 بعدما سجل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة، ليقود الأهلى لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى.

هدف أحمد فتحى فى الطلائع أحد أغلى وأهم الأهداف فى مسيرته، وكانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وفريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف للفريق العسكرى فى الدقيقة 52، وتعادل محمد أبو تريكة فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت وعاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ما جعل لاعبى الطلائع يندفعون فتلقوا الهدف الثالث ويلعب الأهلى مباراة فاصلة ضد الإسماعيلى ويفوز بالدورى بهدف فلافيو الشهير.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.