شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره فاب الكاميروني في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى فاب الكاميرونى بالفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 22-19 فى ختام دور المجموعات.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد لقب السوبر، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة من ألقاب السوبر المحلى.