شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي.

حقق الأهلي فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 2-1 على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

ورغم تقدم البنك الأهلي بهدف ياو أنور، إلا أن الأهلي قلب الطاولة بهدفين، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في الصدارة.

في الوقت ذاته، واصل بيراميدز مطاردته للأهلي بفوز مهم بنتيجة 2-0 على مضيفه بتروجيت، على استاد بتروسبورت.

وسجل مروان حمدي ثنائية رائعة في الدقيقتين 55 و63، ليمنح فريقه نقاطًا غالية في طريق المنافسة على اللقب.

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة يوم 28 مايو، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ، في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة

الأهلي 55 نقطة

بيراميدز 53 نقطة

الزمالك 41 نقطة

البنك الأهلي 37 نقطة

المصري 36 نقطة

سيراميكا 34 نقطة

فاركو 31 نقطة

بتروجيت 26 نقطة

حرس الحدود 23 نقطة