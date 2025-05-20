شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوت مثل كلوب مع الفرعون».. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد مباراة برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجمت جماهير ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بعد أدائه في مباراة برايتون، التي جمعت الفريقين، مساء يوم الاثنين، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح أساسيًا، في مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، كما ارتدى فيها النجم المصري شارة قيادة الفريق.

وساهم صلاح، في فوز ليفربول، على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الريمونتادا الإنجليزية المثيرة التي استضافها ملعب فالمر.

وأبدت جماهير ليفربول ردود أفعال مثيرة، على أداء اللاعب المصري في هذه المواجهة، وذلك من خلال منشوراتهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

وكتب مشجع: «أحب محمد صلاح، لكن عليه أن يثق بقدمه اليمنى أكثر، فهو ينفذ كل شيء بقدمه اليسرى، لو فعل ذلك بقدمه اليمنى فقط، لكانت النتيجة 3/1 لنا وانتهت المباراة».

وقال آخر: «كنا سنفوز 3/1 لو كان محمد صلاح أدرك أن لديه قدم يمنى كذلك».

وغرد آخر: «الأمر لم يكن جيدًا بدرجة كافية، لا أستطيع تصديق إهدار محمد صلاح لهاتين الفرصتين».

وتابع أحدهم: «السبب الوحيد الذي يجعلني أشعر بالسوء هو أن محمد صلاح لم يسجل بسبب الحذاء الذهبي الأوروبي».

وأعرب أحد المشجعين عن غضبه قائلًا: «يزعجني أنه مع كلا من كلوب وسلوت، نادرًا ما يغادر محمد صلاح الملعب عندما يقدم أداءً سيئًا، لم يكن من المفترض أن يغادر جاكبو بدلًا منه، بدا الهجوم ضعيفًا مع تلك التغييرات»