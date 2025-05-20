شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: «الدوري بيحب الأهلي.. واللائحة اتعدلت لصالحه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن بطولة الدوري لم يحسم رسميًا بعد، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل أمام فاركو في المباراة المقبلة، من أجل التتويج باللقب دون النظر إلى نتيجة مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال عبدالرحمن خلال حواره في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر: «على الورق، الأهلي لم يحسم الدوري بعد، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام فاركو من أجل ضمان التتويج، لكن بنسبة 90% البطولة حمراء.»

وتابع: «الدوري بيحب الأهلي، وحسم اللقب أصبح مسألة وقت فقط.»

وتطرق عبدالرحمن إلى الحديث عن لائحة الانسحاب التي أُثير الجدل حولها هذا الموسم، قائلًا:«اللائحة تم تعديلها لصالح الزمالك في وقت سابق، بعدما تم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم، وهو نفس ما حدث مع الأهلي هذا الموسم».

وأوضح:«الأهلي لم يذهب إلى المباراة، وبالتالي يعتبر منسحبًا وتخصم منه 3 نقاط، أما لو كان ذهب للملعب ولم يخض المباراة، كانت اللائحة تنص على خصم 3 نقاط من نتيجة اللقاء، وخصم 3 نقاط إضافية في نهاية الموسم».

وعن قيادة الإسبانيخوسيه ريفيرو المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي لمباراة فاركو، قال عبدالرحمن:«لا أُفضل أن يقود المدرب الجديد المباراة، خاصة أنه جاء لمدة موسمين، وليس فقط من أجل كأس العالم للأندية، وأي نتيجة سلبية أمام فاركو ستؤثر عليه نفسيًا وجماهيريًا».

واختتم:«من وجهة نظري، الأفضل أن يتولى عماد النحاس مسؤولية لقاء فاركو، ثم يبدأ المدير الفني الجديد مهمته بشكل طبيعي بعد المباراة مباشرة».