شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: الدوري هذا الموسم استثنائي.. والأهلي وافق على إلغاء الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن كواليس الاجتماع الأخير لرابطة الأندية، وموقف ناديه من إلغاء الهبوط في الموسم الحالي.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر: «حضر الاجتماع ممثلو جميع الأندية، ما عدا الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود، وتم الحديث بشكل محترم من قبل أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الذي أكد رغبة الرابطة في الالتزام ببنود اللائحة المتفق عليها منذ بداية الموسم.»

وأضاف:«الجميع أجمع على أن الدوري هذا الموسم كان استثنائيًا بكل المقاييس، وهناك موافقة من الأندية التي حضرت الاجتماع على إلغاء الهبوط».

وتابع رئيس الاتحاد السكندري:«تم إجراء تصويت خلال الاجتماع، وأغلب الحاضرين وافقوا على إلغاء الهبوط، باستثناء بعض الأندية التي أبدت تحفظها وتساءلت عن شكل الدوري في الموسم الجديد».

وأوضح مصيلحي:«الاتحاد السكندري ليس لديه مشكلة في مسألة الهبوط، لكن الأزمة كانت تخص ثلاث أندية تحديدًا هي الإسماعيلي وغزل المحلة ومودرن سبورت».

وأشار إلى أن:«إذا كنا قد اعتبرنا الموسم الحالي دوريًا استثنائيًا، فلابد أن يكون استثنائيًا في كل شيء، بما في ذلك الهبوط.»

وحذر مصيلحي من خطورة غياب الأندية الجماهيرية قائلًا:«لو الموسم المقبل انطلق بدون أندية شعبية مثل الإسماعيلي وغزل المحلة، فربما في السنوات القادمة نجد الدوري بدون الاتحاد والمصري ومعظم الأندية الجماهيرية»، مشيرًا إلى أن الأهلي أبدى موافقته على إلغاء الهبوط خلال الاجتماع.

وحول شكل الدوري الجديد، قال مصيلحي:«الاقتراح الحالي هو أن يكون الدوري من 21 فريقًا، يلعب كل فريق 20 مباراة في الدور الأول (ذهاب فقط)، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: الأولى تضم 7 فرق تتنافس على اللقب، والثانية تضم 14 فريقًا تصارع من أجل البقاء، على أن يهبط في نهاية الموسم 4 فرق».

وفي ختام تصريحاته، وجه مصيلحي الشكر لرئيس اتحاد الكرة، قائلًا:«كل الاحترام والتقدير للكابتن هاني أبوريدة، وكنت أتمنى أن يعقد اجتماع موحد بين الأندية بحضور ممثلي الرابطة والاتحاد كما كان يحدث من قبل، بدلًا من عقد اجتماعين منفصلين، ونحن سنلبي الدعوة الكريمة من المهندس هاني أبوريدة لحضور الاجتماع المقبل».