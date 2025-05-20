شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 بعد خسارة ليفربول.. مركز محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقلص فرص الدولي المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 2025، وذلك بعد خسارة ليفربول أمام نظيره برايتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم تسجيل صلاح لـ أي أهداف.

وخسر ليفربول أمام نظيره برايتون بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أميكس معقل طيور النورس.

سجل ثنائية ليفربول هارفي إليوت وسوبوسلاي، بينما غاب صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.

وبذلك توقف رصيد محمد صلاح في ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي عند 56 نقطة في المركز الثالث خلف الفرنسي كيليان مبابي الثاني برصيد 58 نقطة، بينما يتصدر السويدي فيكتور جيوكيريس هداف سبورتنج لشبونة الترتيب برصيد 58.5 نقطة.

ولكن لا تزال الفرصة قائمة أمام محمد صلاح ومبابي في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي مع تبقي مباراة لكل منهما، عكس السويدي جيوكيريس الذي اختتم موسمه في الدوري البرتغال والتوقف عند 39 هدفًا.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الدوريات الأوربية الخمس الكبرى (الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، والإيطالي، والألماني) على نقطتين عن كل هدف، بينما يحصل لاعبو باقي الدوريات على 1.5 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي كيليان مبابي كان قد سجل هدفًا لفريقه أول أمس، ليرفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة.