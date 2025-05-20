شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة ضد المجالس السابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أن المجلس الحالي سيقوم بتقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد المجالس السابقة بسبب غرامات الفيفا.

ويعاني نادي الإسماعيلي من إيقاف القيد بسبب الغرامات المتراكمة على النادي منذ فترة كبيرة.

وقال نصر أبوالحسن في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي «أحمد موسي»:«الإسماعيلي نادي البطولات وصناعة النجوم، وفي إنجاز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا كان في 11 لاعب من الإسماعيلي».

وتابع:«ورثنا تركة كبيرة من الديون، من المجالس السابقة وصلت قيمتها لـ 9 مليون دولار، وكنا سنتعرض للهبوط لدرجة إدني بقرار من الفيفا في حال عدم السداد، نجحنا في دفع جزء من الغرامات، متبقي فقط، مليون و700 ألف دولار.

واكمل:«الإسماعيلي سيعود للمنافسة من جديد، والديون متراكمة من 2022، أي قبل تولي المجلس الحالي بفترة كبيرة، وسنرسل جميع الأوراق للنيابة العامة».

واختتم:«الأندية الجماهيرية تحتاج لمتابعة دقيقة من وزارة الشباب والرياضة، وهذه نصيحتي».