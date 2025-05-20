شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الخطيب يُحدد 5 صفقات سوبر للانتقال إلى الأهلي.. تقرير يكشف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير تلفزيوني عبر قناة «النهار»، عن تفاصيل اجتماع مسؤولي النادي الأهلي الذي عقد أمس الأثنين، لحسم عدد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير، أن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء الاثنين، مع محمد يوسف، المدير الرياضي وأحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة، لحسم عدد من الملفات.

وأوضح: «خلال الاجتماع تم التطرق لملف الصفقات الصيفية. وتم تحديد 5 لاعبين للتعاقد مع أي منهم، على رأسهم محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، الذي تم الاستقرار على شرائه».

وتابع: «هناك أيضًا الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط بتروجت، حيث يفضل مسؤولي الأهلي التعاقد معه عن أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي».

وواصل: «الأهلي يرغب في ضم أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي. وفي خط الدفاع هناك مفاضلة بين الثنائي ياسين مرعي. مدافع فاركو، وعمرو الجزار. مدافع غزل المحلة».