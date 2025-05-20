شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يعالج الأخطاء الدفاعية في المصري قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادي المصري، على مراجعة المباريات الأخيرة للفريق، خاصة لقاء سيراميكا بالجولة الماضية والذي انتهى بفوز سيراميكا برباعية نظيفة، وذلك لوضع حلول عاجلة للأزمة الدفاعية بالفريق قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري، والتي تجمع الفريقين السبت المقبل.

كان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق في آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

وفي ذات السياق، كشف مصدر بالنادي المصري ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسئولي النادي البورسعيدي تواصلوا فى الساعات الأخيرة مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، والمدير الفني الحالي لنهضة بركان المغربي، وذلك لجس النبض حول إمكانية تدريبه للمصري فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحاته، أن المدرب التونسي رفض الحديث عن أي أمور في الوقت الحالي قبل خوض مباراة العودة بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل أمام سيمبا التنزاني، وكان الشعباني قاد نهضة بركان للفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.