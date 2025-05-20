شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر فى نسختها الرابعة بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع الاسماعيلى والبنك الاهلى مع مودرن سبورت ، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق فى المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

موعد مباريات اليوم فى كأس عاصمة مصر

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر، بمواجهتين قويتين بين طلائع الجيش والإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة، والبنك الأهلى مع مودرن سبورت على استاد السلام الدولى.

موعد مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى

يستقبل فريق طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وحسم التعادل السلبى نتيجة ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، لقيادة فريقه إلى نص نهائى كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والتأهل، وحذر من خطورة مرتدات الإسماعيلى بقيادة الثنائى مروان حمدى ونادر فرج.

فى المقابل، يأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد دوامة النتائج السيئة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بغلق صفحة الدورى والتركيز على بطولة كأس عاصمة مصر من أجل التأهل وإسعاد جماهير الدراويش بالفوز.

موعد مباراة البنك الأهلى ومودرن سبورت

يلتقى فريق البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق مودرن سبورت على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا مهما على مودرن سبورت بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

ويبحث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، مواصلة الأداء الرائع الذى يقدمه فريقه فى المباريات الأخيرة، وحذر لاعبيه من التهاون أمام مودرن سبورت، وطالبهم بالقتال من أجل تحقيق الفوز وتأكيد العبور لنصف النهائى عدم الاعتماد على نتيجة الذهاب، مؤكدا أن مودرن سبورت يمتلك لاعبين مميزين قادرين على إحداث الفارق.

فى المقابل، يسعى الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، لمواصلة صحوته مع الفريق بعد تحقيق الانتصارات فى آخر المباريات والابتعاد عن مراكز الهبوط بعد الفوز على الإسماعيلى فى المباراة الماضية، وطالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لرد الاعتبار أمام البنك الأهلى ومحاولة التأهل على حسابه لنصف نهائى كأس عاصمة مصر.