شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندري من الرحيل عن صفوف زعيم الثغر في نهاية الموسم المقبل، وانتهاء علاقته مع نادي الاتحاد.

وينتهي عقد مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه على تجديد عقده حتى الآن.

وعلم ”الخليج 365” أن مورو ساليفو يحصل على عقد مالي كبير من نادي الاتحاد وقد يواجه صعوبة في تجديد عقده بسبب القيمة المالية العالية.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره سموحة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة، يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 25 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 24 نقطة.