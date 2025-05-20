شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لبتروجت وسيراميكا بكأس عاصمة مصر.. ويوسف للطلائع والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم (الثلاثاء) مباريات إياب ربع نهائي النسخة الرابعة لكأس عاصمة مصر، حيث يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء بتروجت أمام سيراميكا (حامل اللقب) وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية مع الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري ويحل مودرن سبورت بطل النسخة الأولى ضيفاً على البنك الأهلي على ملعب السلام، ويواجه حرس الحدود ضيفه إنبي على ملعب المكس.

لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري، أعلنت عن أسماء حكام هذه المباريات والتي جاءت على النحو التالي:

- بتروجت × سيراميكا: خالد الغندور (حكماً للساحة)، محمد خالد عيد ومحمد صلاح علي (مساعدين)، مبروك نبيل (حكماً رابعاً) والدولي حسام عزب وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × الإسماعيلي: محمد يوسف (حكماً للساحة)، عماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكماً رابعاً) وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي × مودرن سبورت: محمود ناصف (حكماً للساحة)، كيرلس نزيه ومحمد توفيق (مساعدين)، أحمد حمدي (حكماً رابعاً) وأحمد جابر وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود × إنبي: سيد شعبان (حكماً للساحة)، محمد أبو رحاب ومحمود دين (مساعدين) ، محمد العتباني (حكماً رابعاً) ومحمد عبد الحافظ وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

كانت مباريات الذهاب التي أقيمت أيام 22 و23 و24 أبريل الماضي، قد أسفرت عن تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش (0 – 0) وفوز إنبي على حرس الحدود (2 – 0) والبنك الأهلي على مودرن سبورت بنفس النتيجة وسيراميكا على بتروجت (4 – 1).