شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية أمس الإثنين 19 - 5 - 2025، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم، وكامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية، ورمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات، واتحاد الكرة يؤجل اجتماعه مع الأندية إلى 2 يونيو المقبل.

ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم

خل ملف تجديد عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، النفق المظلم، بعد الصدام الذى حدث بين الطرفين، وأدى لعدم اتمام تجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

كامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية

تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدى باستقالته من رئاسة النادي وذلك لظروفه الصحية التى تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي

رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات

خضع اليوم الإثنين، رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية "كاس" لتقديم دفوعه فى قضية التلاعب فى عينة تحليل المنشطات.

اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه مع الأندية إلى 2 يونيو المقبل

في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من مناقشات وتوصيات، تقرر تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري

بيراميدز يُنهى جلسة التصوير الرسمية قبل نهائى أفريقيا.. صور

أجرى لاعبو نادي بيراميدز جلسة التصوير الرسمية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أمام صن داونز..

مجلس حسين لبيب سدد 6 ملايين و522 ألف دولار مديونيات منذ توليه رئاسة الزمالك

سدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منذ توليه المسئولية يوم 23 أكتوبر 2023، مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية

لأول مرة.. هنا جودة تصعد لدور الـ32 ببطولة العالم لكبار تنس الطاولة

نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى الدور 32 بمنافسات بطولة العالم التى تقام بقطر، وذلك بعد التغلب على لاعبة البرازيل بمنافسات الفردى سيدات بنتيجة 4-1.

الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن المطالب المالية للجزائري فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، خاصة بعدما تم عرض اللاعب على لجنة التخطيط ولقى استحسان أعضاء اللجنة نظرًا لمستواه وإمكانياته العالية.