شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وتدريب الزمالك شرف كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هشام زكريا، المدير الفني الأسبق لنادي وادي دجلة، بمستوى النادي الأهلي مؤكدًا أنه الفريق الأفضل على مستوى القارة الإفريقية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق عماد النحاس للانتصارات مع القلعة الحمراء يعد أمرًا طبيعيًا في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية المتوفرة.

وقال زكريا في تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور» إن العلاقة بين الأهلي والنجم التونسي على معلول تقترب من نهايتها، معربًا عن استغرابه الشديد من عدم مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة، رغم خبرته الكبيرة ودوره المؤثر داخل الفريق.

وفي تعليق على التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريفيرو، أبدى زكريا دهشته من عدم إعلان الصفقة حتى الآن بشكل رسمي، لافتًا إلى أن ريفيرو لا يمتلك سيرة ذاتية كبيرة على مستوى التدريب، وكان يتوقع أن يتجه الأهلي إلى التعاقد مع اسم عالمي.

وعن مستقبله التدريبي، أكد زكريا أنه سيكون شرفًا كبيرًا له قيادة نادي الزمالك حال تقديم عرض رسمي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة منحه حرية اختيار الجهاز المعاون.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن نادي بيراميدز يمتلك كافة المقومات لتحقيق البطولات في حال توافر مناخ مناسب، مطالبًا بتأجيل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.