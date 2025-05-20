شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق ليفربول أمام نظيره برايتون بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حدثًا تاريخيًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي ارتدى شارة قيادة ليفربول لأول مرة في مسيرته مع الفريق في منافسات الدوري، إلا أن مشاركته القيادية لم تمنع سقوط «الريدز» في مواجهة مثيرة.

تقدّم ليفربول مبكرًا بهدف في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب هارفي إليوت، بعد تمريرة ثنائية بدأت من محمد صلاح ووصلت إلى كونور برادلي الذي مررها بدوره لإليوت ليضعها في الشباك. ورد برايتون في الدقيقة 32 بهدف التعادل عن طريق ياسين عباس العياري، مستغلًا تمريرة اخترقت دفاع ليفربول.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أعاد دومينيك سوبوسلاي التقدم لليفربول بهدف رائع سجله بتسديدة قوية في الدقيقة 45+2.

الشوط الثاني شهد تقلبات كبيرة، حيث أدرك برايتون التعادل من جديد في الدقيقة 69 بهدف حمل توقيع الياباني كاورو ميتوما، قبل أن يُكمل الفريق المضيف «الريمونتادا» بهدف ثالث سجله جاك هنشلوود في الدقيقة 87، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة، ليصعد إلى المركز الثامن.

ويواصل ليفربول سلسلة نتائجه السلبية، إذ فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارته أمام تشيلسي، وتعادله مع أرسنال، ثم خسارته اليوم أمام برايتون.