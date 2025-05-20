شكرا لقرائتكم خبر عن «أكبر من 300 مليون بكتير».. سيف زاهر يكشف وصول عرض تاريخي لنجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وصول عرض تاريخي لإمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون سبورتس»: «هناك عرض تاريخي من أحد الدوريات العربية، لضم إمام عاشور، رقم كبير جدًا جدًا جدًا، يمكن لو قولته يعمل شقلبة في المنظومة الكروية»

وأضاف: «الرقم اللي جاي في إمام عاشور، أكبر من 6 مليون دولار بكتير، ولو قولتله هيعمل دربكة في المشهد بشكل كبير».

وتابع: «الأهلي حاليًا لا يفكر في بيع إمام عاشور، بل هدفه تمديد عقد اللاعب ليستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة».