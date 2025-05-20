شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الأجانب.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال لزد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية انتقال لاعب أجنبي في صفوف الأهلي حاليًا، إلى نادي زد خلال الفترة القادمة.

ويستعد النادي الأهلي لإنهاء ملف الراحلين والمعارين خلال الفترة الحالية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها بداية يونيو المقبل.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي:«خلال الفترة القادمة من الممكن أن تحدث صفقة تبادلية مع نادي زد».

وتابع:«الصفقة التبادلية هتكون بخروج لاعب أجنبي من النادي الأهلي لنادي زد».

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لتقليل عدد الأجانب قبل بداية الموسم الجديد، سواء بإخراج لاعبين على سبيل الإعارة أو توجيه الشكر للبعض الآخر بسبب رفض رابطة الأندية زيادة عدد الأجانب في الأندية خلال الموسم الجديد.