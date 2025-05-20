شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يُنهي تأشيرة الثنائي الأجنبي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى النادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرة الدخول الخاصة بالثنائي أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان، في خطوة تعزز الأنباء حول قرب انضمام النجم التونسي إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن الإدارة الحمراء تسير بخطوات متقدمة نحو حسم ملف التعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، نجم الترجي التونسي، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بدخوله مصر.

وأكد شوبير أن الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني ريكاردو ريفيرو، يضم في تشكيلته مدربًا ليس من أبناء القلعة الحمراء، في إشارة إلى توجه الإدارة الفنية للاستعانة بعناصر ذات خبرات دولية، بهدف تطوير أداء الفريق وإضفاء طابع جديد على طريقة اللعب.

وفي مفاجأة جديدة، أشار شوبير إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية مرتقبة بين النادي الأهلي ونادي زد خلال الفترة المقبلة، تتضمن خروج أحد اللاعبين الأجانب من الأهلي مقابل ضم لاعب واعد من صفوف الفريق المنافس، في إطار خطة الإدارة لتجديد الدماء ومواكبة التحديات القادمة محليًا وقاريًا.