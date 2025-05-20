شكرا لقرائتكم خبر عن سحر القدم اليمنى.. «المصري اليوم» تحلل تمريرات صلاح الحاسمة مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم «محمد صلاح» موسمًا استثنائيًا مع فريقه «ليفربول» على صعيد الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولم تضل تمريراته بالقدم اليمنى طريقها في الوصول إلى أقدام لاعبي فريق «الريدز»، محرزةً العديد من الأهداف خلال فعاليات الموسم الحالي، حيث مرر ما يقرب من نصف تمريراته بالقدم اليمنى.

وفي هذا السياق، حلل قسم «صحافة البيانات وتدقيق المعلومات» بـ «المصري اليوم» التمريرات الحاسمة للاعب «الريدز» «محمد صلاح» من حيث البطولات والفرق الذي سجل ضدها بين الموسم الحالي والماضي عن طريق قدمه اليمنى واليسرى، مستندًا في ذلك على موقع «سوفاسكور».

77% زيادة عن الموسم الماضي

بينت عملية التحليل أن اللاعب أحرز 23 تمريرة حاسمة الموسم الحالي، أي بزيادة 77% عن الموسم الماضي الذي سجل فيه 13 تمريرة حاسمة فقط، ليتصدر بذلك قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

«البريميرليج» يستحوذ على التمريرات الحاسمة

وبيَن التحليل أن 78% من التمريرات الحاسمة في الموسم الحالي من نصيب مباريات الدوري الإنجليزي برصيد 18 تمريرة، أي بزيادة 80% عن الموسم الماضي الذي سجل فيه 10 تمريرات فقط، 39% منها بقدمه اليمنى.

كما أن 17% من هذه التمريرات من نصيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 تمريرات حاسمة، أي بزيادة 33% عن الموسم الماضي للبطولة ذاتها، مقارنةً ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي سجل فيها تمريرة واحدة حاسمة بنسبة 4% فقط من إجمالي تمريرات الموسم، مقابل صفر من التمريرات الحاسمة للبطولة ذاتها الموسم الماضي.

9% من نصيب 6 أندية

بيَن التحليل أن 9% من هذه التمريرات من نصيب 6 أندية وهم: «نيوكاسل، أستون فيلا، ب. ليفركوزن، مانشستر يونايتد، وست هام، وتوتنهام» برصيد تمريرتين لكل منهم، وجميعهم ضمن المنافسة على بطولة «البريميرليج».

39% من التمريرات الحاسمة بالقدم اليمنى

بينت عملية التحليل تسجيل «صلاح» نحو 9 تمريرات حاسمة الموسم الحالي بقدمه اليمنى، بنسبة 39%، وذلك ضد أندية «ب. ليفركوزن، إيبسويتش، بورنموث، أستون فيلا، إيفرتون، وست هام،»، مقابل تحقيقه 12 تمريرة حاسمة بقدمه اليسرى، أي بنسبة 52%، وذلك ضد أندية «بولونيا، مانشستر يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، نيوكاسل، فولهام، وست هام، وتوتنهام»، بالإضافة إلى رأسيتين ضد فريق «آر بي لايبزيغ» في دوري أبطال أوروبا، و«توتنهام، مانشستر يونايتد، ووست هام» في البريميرليج.

جدير بالذكر أن هناك مباريات أحرز فيها «صلاح» تمريرات حاسمة أحدهما بالقدم اليمنى والأخرى باليسرى، مثل مباراته في بطولة الدوري الإنجليزي ضد «توتنهام، وست هام، ومانشستر يونايتد».

وحقق الفرعون المصري هذا الموسم 33 وهدفاً بزيادة 32% عن الموسم الماضي الذي سجل فيه 25 هدفاً، ليحصل على أعلى تقييم في تاريخه مع «الريدز» برصيد 7.69 درجة، مستصدراً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والأكثر إحرازاً للتمريرات الحاسمة الموسم الحالي، وفقاً لموقع «سوفاسكور».