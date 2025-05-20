شكرا لقرائتكم خبر عن «غضب ريفيرو من الأهلي؟».. شوبير يكشف كواليس جلسات الإسباني في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة غضب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي، من تأخر إعلان تعيينه مدربا للفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعلومات الواردة من النادي الأهلي أن خوسيه ريفيرو سيكون مدرب الفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي اليوم الإثنين: «تردد خلال الساعات الماضية أن خوسيه ريفيرو المرشح لتدريب الأهلي غاضب بسبب عدم الإعلان عن التعاقد معه، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة».

وأضاف: «ريفيرو يعقد اجتماعات مستمرة مع محمد يوسف واجتمع أيضا بمحمود الخطيب أكثر من مرة، وهو متفهم الظروف ويعقل تمام حجم المباراة الأخيرة في الدوري».

هذا ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الحسم في بطولة الدوري الممتاز أمام فريق فاركو، والمقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من المسابقة.