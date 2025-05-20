شكرا لقرائتكم خبر عن «برعاية ممدوح عباس».. سيف زاهر يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقتين سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اقتراب نادي الزمالك من حسم صفقتين من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصرحات عبر قناة «أون تايم سبورت»: «في صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك أوشكوا على الانتهاء برعاية ممدوح عباس، وهو من سيتحمل تكاليف الصفقتين، منهم مهاجم أفريقي ولجنة التخطيط شغالة على هذا الملف وميدو فاتح اتصالات مع لاعبين من داخل مصر وخارج مصر».

أضاف: «الصفقات اللي من داخل مصر هم بن شرقي المحلة ومحمد خطاري لاعب الإسماعيلي».

وتابع: «بالنسبة لأزمة القيد فهي انتهت خلاص ويحق لهم تسجيل أي لاعب يتم التعاقد معه لأن الزمالك خلص القصة».

وأتم: «الزمالك دفع أرقام كبيرة من أجل حل مشكلة أزمة القيد.. دفع مايقارب الـ326 مليون جنيه غرامات سابقة سددها الأبيض حتى الآن في عهد المجلس الحالي».