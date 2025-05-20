شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل وفد فياريال الإسبانى.. وبحث التعاون فى تنظيم مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الأهلي ظهر اليوم وفدًا من نادي فياريال الإسباني ضم كلًّا من: ميغيل تورو نادال، المدير التجاري الدولي، وفينسنت ألبوينتي ميلادو، مدير المرافق، وروبن سيباستيان، مساعد مدير المرافق، وألفارو ميسيجير، المستشار الرياضي ومدير ملاعب كرة القدم في مدينة خوسيه مانويل لانيزا الرياضية، ومحمد إنجار مدير في فيلا فيردي سبورت في إسبانيا.

كان في استقبال الوفد الإسباني محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في العديد من المجالات الخاصة بالمنشآت الرياضية وتبادل الخبرات التدريبية، كما عرض الوفد إمكانية تنظيم بعض المباريات الودية للفريق الأول لكرة القدم ونظيره في نادي فياريال، وكذلك إقامة لقاءات ودية بين فرق الناشئين في الناديين.

وأوضح الغزاوي أن نادي فياريال أبدى سعادته بزيارة الأهلي صاحب الشعبية والتاريخ الحافل بالبطولات، ولهذا يتطلع النادي الإسباني لفتح العديد من آفاق التعاون بينه وبين الأهلي في الفترة القادمة، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة في الأجيال المتطورة لأرضيات ملاعب كرة القدم التي تجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي.

وفي ختام الزيارة قام محمد الغزاوي بإهداء الوفد الإسباني درع وعلم الأهلي، قبل قيامه بجولة تفقدية برفقة خالد مرسي، ضمت مجمع حمام السباحة والصالة المغطاة وملعب التتش.