شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق، وقال سالم في تصريحات برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عبد الله السعيد رمز وقائد حقيقي للزمالك والنادي يتمسك بوجوده".

وأضاف: "التضامن مع بيراميدز؟.. التضامن معنوي حتى الآن لكن حتى الآن لا يوجد ملف مشترك في المحكمة الرياضية".

واختتم: "الزمالك يجهز الآن ملف مباراة القمة لتقديمه للمحكمة الرياضية".

فيما اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته استعداداً للموسم المقبل، بضم المهاجم العراقي مهند على لاعب الشرطة العراقي، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع مهند علي من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى مسئولو لجنة التخطيط إعجابهم بمستوى اللاعب مع فريقه.

وينتهى عقد مهند على مع فريق الشرطة العراقى بنهاية الموسم الجارى، ما يجعله لاعبا حرا، كما استطلع مسئولو لجنة التخطيط رأي مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق الشرطة العراقى فى إمكانيات اللاعب.

وأصبح الزمالك علي مقربة من انهاء صفقة ضم مهند علي، مواليد 2000، والذي قدم مستوى مميزا مع فريق الشرطة العراقي في الموسم الجاري.