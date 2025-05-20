شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلى يجدد تعاقده مع محمد كمال المدير الفنى للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، تجديد التعاقد مع محمد كمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم النسائية، واستمراره فى تولى المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة

من ناحية أخرى، يعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى على مراجعة المباريات السابقة لمودرن سبورت، وآخرها مواجهة الإسماعيلي في الدوري، والتي انتهت بفوز مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى مودرن سبورت قبل مواجهة الغد.

ويختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، استعداداته للقاء القادم مودرن سبورت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في الثامنة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

وكان البنك الأهلي قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وتتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.