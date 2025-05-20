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عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة

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عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 19 مايو 2025 11:01 م

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بالدوحة بمنافسات دور الـ64 من البطولة.

وخرج عصر من البطولة بعد الخسارة أمام البرتغالي ماركوس فريتس بنتيجة 4-3.

فى المقابل نجح الثنائى محمد البيلى ويوسف عبد العزيز فى التأهل لدور 16 من منافسات البطولة بعد الفوز على لاعبى كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.

كانت هنا جودة قد تأهلت لدور الـ32 بعد الفوز على لاعبة الصين، لأول مرة فى نتائجها ببطولات العالم للكبار.

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