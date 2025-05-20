شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالإثنين، 19 مايو 2025 11:01 م
ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بالدوحة بمنافسات دور الـ64 من البطولة.
وخرج عصر من البطولة بعد الخسارة أمام البرتغالي ماركوس فريتس بنتيجة 4-3.
فى المقابل نجح الثنائى محمد البيلى ويوسف عبد العزيز فى التأهل لدور 16 من منافسات البطولة بعد الفوز على لاعبى كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.
كانت هنا جودة قد تأهلت لدور الـ32 بعد الفوز على لاعبة الصين، لأول مرة فى نتائجها ببطولات العالم للكبار.
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