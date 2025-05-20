شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بالدوحة بمنافسات دور الـ64 من البطولة.

وخرج عصر من البطولة بعد الخسارة أمام البرتغالي ماركوس فريتس بنتيجة 4-3.

فى المقابل نجح الثنائى محمد البيلى ويوسف عبد العزيز فى التأهل لدور 16 من منافسات البطولة بعد الفوز على لاعبى كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.

كانت هنا جودة قد تأهلت لدور الـ32 بعد الفوز على لاعبة الصين، لأول مرة فى نتائجها ببطولات العالم للكبار.