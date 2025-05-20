شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من حسم أولي صفقاته استعداداً للموسم المقبل، بضم المهاجم العراقي مهند على لاعب الشرطة العراقي، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع مهند علي من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ابدي مسئولي لجنة التخطيط إعجابهم بمستوي اللاعب مع فريقه.

وينتهى عقد مهند على مع فريق الشرطة العراقى بنهاية الموسم الجارى، ما يجعله لاعبا حرا، كما استطلع مسئولو لجنة التخطيط رأي مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق الشرطة العراقى فى إمكانيات اللاعب.

وأصبح الزمالك علي مقربة من انهاء صفقة ضم مهند علي، مواليد 2000، والذي قدم مستوى مميز مع فريق الشرطة العراقي في الموسم الجاري.

وتلقى نادي الزمالك اليوم الإثنين، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية.

وينتظر الزمالك تلقي الإخطار النهائي من "فيفا" بـ رفع عقوبة إيقاف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قيام النادي اليوم بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريبًا، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل.