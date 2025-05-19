شكرا لقرائتكم خبر عن بتدخل مباشر من الخطيب.. الأهلي يسعى لحسم انتقال «المدافع الأيسر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي من جانب النادي الأهلي وبالتحديد محمود الخطيب، من أجل حسم صفقة لاعب زد بشكل نهائي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «الأهلي يكثف مفاوضاته مع نادي زد من أجل شراء عقد مصطفى العش بشكل نهائي، وهناك دور مميز لسيف زاهر في حسم الصفقة».

أضاف: «كابتن محمود الخطيب في اتصال مباشر مع المهندس نجيب ساويرس رئيس زد، من أجل حسم صفقة مصطفى العش مدافع الفريق بشكل نهائي».

وتابع: «الأهلي استقر على بقاء مصطفى العش لأنه قدم أداء مميز مع الفريق خلال الفترة الماضية، وأثبت وجوده وتأقلم بسرعة كبيرة».

وكان النادي الأهلي تعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد، خلال الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.