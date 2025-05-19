شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة الاستماع.. محامي رمضان صبحي يكشف موعد الحكم النهائي في قضية المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تفاصيل جلسة استماع اللاعب أمام المحكمة الرياضية «كاس» لتقديم دفوعه في قضية التلاعب في عينة تحليل المنشطات.

وقال هاني زهران، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»:«رمضان صبحى خضع اليوم لجلسة أمام المحكمة الرياضية عن طريق الفيديو كونفرانس».

وتابع:«حضر الجلسة طاقم الدفاع الخاص باللاعب، بالإضافة للشهود وهم ظابط مكافحة المخدرات، بالإضافة لأطباء المعمل الجنائي، من قاموا بسحب العنية».

وأضاف:«هذه الجلسة هي الأولى التي يخضع لها اللاعب أمام المحكمة الرياضية، وبالفعل قدم كل أقواله».

وأتم:«ننتظر قرار المحكمة النهائي، ليس له وقت محدد، لكن أتوقع أن يأخذ وقت من شهرين لثلاثة».