شكرا لقرائتكم خبر عن «دلوقتي بيقولوا مصر!».. غضب في الأهلي بسبب قرار اتحاد اليد بشأن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، وجود حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب قرار الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن مشاركة نادي الزمالك في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب 2025».

الجدير بالذكر أن أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مساء اليوم الإثنين، اختيار الأهلي والزمالك من أجل المشاركة في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب 2025».

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «كل ده كلام فارغ، وإحنا مش طرف في المشكلة دي، والزمالك قرأ اللوائح بشكل خاطئ، الاتحاد الدولي لكرة اليد هو اللي بيحدد».

وأضاف: «ثانيًا، الأهلي من حقه المشاركة كمنظم، وكبطل كأس السوبر الأفريقي 2025، بعدين نادي الزمالك دلوقتي بيتكلم باسم مصر، مع إنهم طلعوا قالوا مصر إيه!».

وتابع المصدر: «والفكرة إن بطل الدوري المصري هيشارك مباشرة في بطولة سوبر جلوب 2025، وإحنا بطل الدوري المصري، بعدين إحنا نسيب ليه المنظم، ونفرط في اختيار مجموعتنا في المونديال».

وأكمل: «إحنا عايزين نعمل تاريخ تاني، وده من حقنا، والاتحاد الدولي مبعتش حاجة لينا، وده هري علشان السوشيال ميديا، وقرار مجلس اتحاد اليد المصري بنسبة 99% هيتضرب».

وأردف: «الاتحاد المصري لكرة اليد خد القرار بناءًا على ايه، وكرر ليه من نفسه، الاتحاد ملوش علاقة بالقصة أصلا، والاتحاد الدولي لكرة اليد هو اللي يكرر ويفصل في الأمر».

بينما أتم المصدر: «نادي الترجي الترجي هو وصيف قارة أفريقيا، يعني منطقي إنه يشارك مش الزمالك، الزمالك يتأهل لو هو وصيف كأس السوبر الأفريقي 2025».

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