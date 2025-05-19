شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة القدم لمحافظة الجيزة، في نسخته الحادية عشرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب على مستوى مراكز الشباب في جميع المحافظات.

وشهدت القرعة مشاركة 24 فريقاً تمثل مختلف مراكز الشباب بمحافظة الجيزة، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، تمهيداً لانطلاق المنافسات وفق جدول زمني محدد يراعي تكافؤ الفرص ويضمن التنافس الشريف بين الفرق المشاركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الفعالية، أن دوري مراكز الشباب يُعد من أهم المشروعات الرياضية التي تنفذها الوزارة، لما له من دور كبير في تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم.

وأشار الوزير إلى أن النسخة الحادية عشرة من الدوري تأتي امتداداً لنجاحات الدورات السابقة التي ساهمت في دعم العديد من اللاعبين المتميزين الذين أصبح لهم دور في الأندية ومراكز التدريب المتخصصة، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير آليات تنظيم الدوري، والتوسع في تطبيقه بما يواكب استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.