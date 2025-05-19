شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حسم مقعد أوروبا.. الأرقام تنصف مانشستر سيتي أمام بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر جماهير كرة القدم في مختلف الأنحاء، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، التي تـقام بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المحترف في صفوفه اللاعب المصري عمر مرموش، مع غريمه بورنموث، ضمن فعاليات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف استاد الاتحاد، مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، مساء غد الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي يتفوق على بورنموث إحصائيًا

قبل هذه المواجهة، التي يبحث فيها الفريق السماوي عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، في ظل صراعه القوي على حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، التقى الفريقين في 23 مباراة بجميع البطولات.

وتفوق السيتي على بورنموث من حيث الإحصائيات، حيث أنه حقق الانتصار في 20 مواجهة، مقابل فوز وحيد للأخير، كما حسم التعادل بينهما في مواجهتين فقط.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو السيتـي، 60 هدفًا في شباك بورنمـوث، بينما أحرز لاعبو الأخير 15 هدفًا فقط في تاريخ مواجهات الفريقين.

والجدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة الحادية عشر وفي جعبته 53 نقطة.