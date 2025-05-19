شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يا راجل».. رد ناري من الغندور على عضو مجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة نارية لـ عضو مجلس إدارة الأهلي بشأن الإعلان الخاص بالنادي الأهلي مع إحدى شركات الاتصالات والذي آثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه على صفحته على «فيس بوك»: «موضوع الإعلان ودفاع البعض ومنهم أعضاء مجالس إدارات وناس مسؤولة بيقولوا إحنا مش قصدنا وشايفين الإعلان عادي جدًا وإن الزملكاوية مكبرين الموضوع وبيقولوا إن عربية الإسعاف لونها كده طول عمرها حتى أسألوا جوجل.. لا ياراجل».

وأضاف: «يعني مش واخدين بالكم من الإعلان واللي عمل قصة وفكرة الإعلان وكل ده».

وتابع: «طب مدارس مصر كلها فيها اللي بيلبس رمادي وكحلي وبني لكن ليه تختار اللبني وتقطعه علشان هو رمز لنادي تاني».

وواصل: «إحنا وصلنا لمرحلة من التطاول والإسفاف بقت خطيرة وهناك من يدافع عن الغلط والعيب من أجل الترافيك والسوشيال ميديا».

وأتم: «في ألوان عربيات إسعاف تانية بألوان تانية ولكن اللي جاب العربية اللي في الإعلان مقصودة، وكان ممكن تعمل إعلان بشكل أفضل دون الإسفاف لأندية تانية».

يأتي هذا في الوقت الذي دافع فيه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي عن الإعلان، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «إعلان حلو أوي.. كفاية حساسيات مش موجودة على أرض الواقع.. ما هي العربية ده لونها في العالم كله.. حتى اسأل جوجل».