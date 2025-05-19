شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يعلن تجديد عقد الدوسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تمديد عقد قائده سالم الدوسري لمدة موسمين، وحتى صيف عام 2027.

ونشر الهلال عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): «سالم الدوسري هلاليًا حتّى 2027».

وفي منشور آخر، علق: «سطور المجد.. يواصل كتابتها القائد».

وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويؤجل نجم الفريق خطوة التوقيع على العقد الجديد.

وتلقى اللاعب عدة عروض من منافسي الهلال خلال الفترة الماضية، قبل أن تحسم إدارة الزعيم الأمر وتجدد رسميا للاعب.