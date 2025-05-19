شكرا لقرائتكم خبر عن «مرحبًا باللعب في المحترفين».. كيف تفاعلت جماهير المصري مع استقالة كامل أبوعلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الحزن والغضب بين جماهير محافظة بورسعيد، بعد إعلان الحساب الرسمي للمحافظة تقدم الأستاذ كامل أبوعلى باستقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي.

ووضح بيان المحافظة أن قرار أبوعلي جاء بناءً لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكد عليه في بيان استقالته التي تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

ويملك كامل أبوعلي شعبية كبيرة، في محافظة بورسعيد وبين مشجعي المصري بالتحديد في ظل حالة الاستقرار التى يشهدها النادي في الفترة الماضية، وأيضًا وصول الفريق الأول للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وترصد المصري توك أبرز ردود أفعال جماهير المصري بعد قرار الاستقالة.

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري

تعليقات جماهير المصري