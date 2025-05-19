شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، إلى الدور ربع النهائي، من منافسات بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد 2025 في نسختها رقم 41، والمقامة حاليًا في مصر.

جاء ذلك عقب فوز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، على نظيره فانز الكاميروني، مواصلًا تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات متتالية.

وحسم الأهلي الشوط الأول لفارق 9 نقاط، ليأتي بنتيجة 18-9، ووسع المارد الأحمر الفارق في الشوط الثاني لـ 21 نقطة، لتنتهي المباراة بنتيجة 39-18.

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بنظيره كينشاسا ضمن منافسات الدور ربع النهائي، غدًا الثلاثاء.