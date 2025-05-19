شكرا لقرائتكم خبر عن سلوت يفاجئ محمد صلاح قبل مباراة ليفربول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للريدز، النجم المصري محمد صلاح قبل مباراة ليفربول اليوم الإثنين، أمام منافسه برايتون ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

أعلن موقع نادي ليفربول الرسمي، بأن محمد صلاح سيكون قائد الريدز اليوم الإثنين، أمام برايتون في البريميرليج.

يرجع هذا القرار لرغبة سلوت في تكريم محمد صلاح في مباراته رقم 300 بقميص نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورقم 400 مع الريدز في كافة البطولات.

جاء ذلك على الرغم من تواجد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، في القوام الأساسي لفريق ليفربول الإنجليزي، وهو يسبق الفرعون المصري في ترتيب القادة.

تشكيل ليفربول اليوم

الحارس الأساسي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي- كوانساه- إبراهيما كوناتي- تسيميكاس.

وسط الميدان: ريان جرافنبيرخ- هارفي إيليوت- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا- كودي جاكبو- محمد صلاح

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الإثنين، وبالأخص في تمام الساعة 10 مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما يستضيف ملعب «فالمر» معقل النوارس، مباراة برايتون ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة رقم 37 من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين.