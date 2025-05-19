شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لقيادة منتخب مصر في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اتحاد الكرة دراسة عدد من الخيارات لاختيار المدير الفني الذي سيقود منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وكشفت مصادر أن المفاضلة حالياً تدور بين ثلاثة أسماء بارزة على الساحة التدريبية، وهم: حسام البدري، وطارق مصطفى، وعلي ماهر، وذلك من أجل قيادة المنتخب الذي سيتكون في هذه النسخة من العناصر المحلية فقط.

وتأتي هذه التحركات بعد تلقي اتحاد الكرة توصية من اللجنة الفنية بضرورة تشكيل جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال البطولة، وذلك في إطار السعي لبناء منتخب قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية.

وتشير الأجواء داخل الاتحاد إلى وجود استقرار نسبي على فكرة الاعتماد على منتخب محلي، مع إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المحليين لإثبات أنفسهم في المحافل الدولية.