شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تولى مهمة تدريب الأهلى.. الجناحان وصانع الألعاب أهم عناصر الهجوم عند ريفيرو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء التعاقد مع ريفيرو لخلافة السويسري مارسيل كولر، والذي رحل بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلفه عماد النحاس في القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعتمد ريفيرو على أسلوب لعب معين وتعد طريقة لعب 4 / 2 / 3 / 1 هي الطريقة الأبرز في أسلوب لعب المدرب الإسباني مع مشتقاتها، ويعتمد بطريقة كبيرة على العناصر الهجومية في مهام معقدة ومتعددة، حيث يعد الجناحان أهم عنصرين في أسلوب لعب ريفيرو ويمنحهم حرية الحركة على الأطراف والدخول للعمق، مع منح تكليفات للمهاجم رقم 9 بالتحرك يمينا ويسارا لفتح طريق اللعب أمام الجناحين في تهديد مرمى المنافسين.

ويكون لصانع الألعاب رقم 10 مهام محددة وهي حرية حركة في التحرك خلف المهاجم ومساعدة ثنائي وسط الملعب في الحالة الدفاعية، ومساعدة فريقه في الاستحواذ على اللعب، كما تنقلب طريقة اللعب إلى 4 / 1 / 4 / 1 في الحالة الهجومية، بحيث ينضم أحد ثنائي الوسط وتحديدا اللاعب رقم 8 لمعاون رباعي الخط الهجومي.

كما يكون للظهيرين في فلسفة لعب ريفيرو أوار هجومية في تقديم الزيادة الهجومية وإرسال الكرات العرضية للمهاجمين، مع منح ثنائي الدفاع ولاعبي الوسط أدوار دفاعية للقيام بالتغطية الدفاعية على أكمل وجه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق، عقب آخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري، خاصة أن المارد الأحمر يحتاج نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي كانت تستعد للإعلان عن تعيين خوسيه ريفيرو فور وصوله للقاهرة، لكن النتائج الجيدة التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري جعلت الإدارة تستقر على تأجيل إعلان الجهاز الجديد.

وأضاف المصدر، إن فوز الأهلي في 5 مباريات مُتتالية ونجاحه في إحياء فرص التتويج بالدوري، بعدما استفاد من خسارة بيراميدز مباراتي فاركو والبنك الأهلي على التوالي جعل إدارة القلعة الحمراء تُفضّل تأجيل إعلان الجهاز الفني الجديد للفريق لما بعد مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.