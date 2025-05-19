شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم فانز الكاميرونى 39 - 18 ويتأهل إلى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره فانز الكاميرونى بنتيجة 39-18 فى ختام مواجهاته بدور المجموعات ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

تأهل الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 أمس.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، والجيش الملكي المغربي.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

تأهل فريق الترجي التونسي لكرة اليد إلى نهائي السوبر الأفريقي بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي في نصف النهائي.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات.