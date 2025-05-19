شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى تقترب من إدارة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين دجلة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت الحكمة الدولية شاهندة المغربى من إدارة مباراة وادى دجلة والأهلى فى نهائى كأس مصر للكرة النسائية، على أن تحسم لجنة الحكام باقى أعضاء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلى في الرابعة عصر الجمعة المقبل 23 مايو، وتقام المباراة على ملعب نادي الإعلاميين.

وتأهل فريق دجلة للنهائي على حساب زد بينما صعد الأهلي على حساب مسار.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين باللجوء للوقت الإضافي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.