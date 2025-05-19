شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب إعادة ترتيب جدول الدوري وفق النقاط بعد نهاية مرحلة المجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدّم نادي إنبي، ممثلًا في رئيس مجلس إدارته المهندس أيمن الشريعي، بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لإعادة النظر في آلية ترتيب جدول الدوري بعد انتهاء المرحلة الثانية من المسابقة، والتي تنقسم إلى مجموعتي التتويج والهبوط.

وجاء في الطلب أن النادي يرى ضرورة اعتماد ترتيب الفرق بناءً على إجمالي عدد النقاط التي حصدتها الفرق بنهاية المرحلة الثانية، بغض النظر عن المجموعة التي تنتمي إليها، سواء التتويج أو الهبوط.

وقال الشريعي في طلبه إن "من غير المنطقي أن ينافس فريق في مجموعة الهبوط، وفي نهاية المرحلة الثانية يكون رصيده من النقاط أعلى من فريق في مجموعة التتويج، ثم لا يُحسب له ترتيب عادل يعكس نتائجه وأداءه طوال الموسم."

وطالب إنبي بإعادة ترتيب جدول الدوري بعد نهاية المرحلتين، بحيث يتم تصنيف جميع الفرق بناءً على مجموع نقاطها، بما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن ذلك يعزز من مصداقية البطولة ويمنح الفرق حافزًا أكبر للقتال في كل مراحل الدوري.

ومن المنتظر أن تدرس رابطة الأندية المقترح ضمن سلسلة من الطلبات المقدمة من عدد من الأندية لتعديل بعض آليات تنظيم الموسم الجديد، خاصة في ظل فتح باب استقبال الملاحظات والمقترحات حتى 18 يونيو المقبل.